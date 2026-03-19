Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatili hareketliliği kısmen başladı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde araç sayısı kısmen artarken, bölgede sürücülerin yola çıkmaya başlamasıyla trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğunlaşabileceğini belirtiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu ve Düzce kesiminin Ankara yönünde araç sayısında kısmen artış gözlendi.

Otoyolun Bolu kesiminde Gerede, Yeniçağa, Köroğlu rampaları ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde hareketlilik zaman zaman artarken, ulaşım akıcı seyrinde ilerliyor.

Düzce geçişinde ise özellikle Gümüşova rampaları ve Kaynaşlı mevkisinde trafik akışının kısmen yoğunlaştığı görülüyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarıyor.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, otoyolun Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım normal akışında ilerliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
