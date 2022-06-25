Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen Enes Ç. idaresindeki 34 DCK 516 plakalı otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı. Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title