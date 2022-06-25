Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı. Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen Enes Ç. idaresindeki 34 DCK 516 plakalı otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı. Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Ömer Ürer - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.