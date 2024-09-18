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Anadolu Ajansı Foto Muhabirleri Uluslararası Yarışmada 5 Ödül Kazandı

Anadolu Ajansı Foto Muhabirleri Uluslararası Yarışmada 5 Ödül Kazandı
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Anadolu Ajansı'nın foto muhabirleri, 'International Photography Awards' yarışmasında büyük başarı göstererek toplamda 5 ödül kazandı. Gazze'deki olaylara dair çekimleriyle dikkat çeken foto muhabirleri, farklı kategorilerde iki birincilik ve üç mansiyon ödülü elde etti.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışması "International Photography Awards"da 5 ödüle layık görüldü.

AA'nın Gazze foto muhabirlerinden Ali Jadallah, "İsrail'in Gazze'ye Saldırılarından Geriye Kalanlar" başlıklı fotoğraf serisiyle "Editöryel/Haber/Savaş/Çatışma" kategorisinde ikincilik ödülüne değer bulundu.

AA'nın Gazze'deki diğer foto muhabiri Mustafa Hassona da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin iki fotoğrafıyla "Editöryel/Yılın Foto Muhabiri" ve "Editöryel/Haber/Savaş/Çatışma" kategorilerinde mansiyon ödülünü kazandı.

AA'nın Ankara foto muhabirlerinden Doğukan Keskinkılıç, "Profesyonel: Spor, Takım Sporları" kategorisinde "Kar Ragbi Şampiyonası" fotoğrafıyla mansiyon ödülü aldı.

"Profesyonel: Editöryel/Haber, Çevre" kategorisinde ise AA'nın İstanbul foto muhabirlerinden Şebnem Coşkun, Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğrafıyla mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel

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