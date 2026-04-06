GÜNDEM ÖZETİ / 6 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Anadolu Ajansı (AA) 106 yaşında

AA'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısına ve Çağdaş Gazeteciler Derneği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00/15.00/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1. Helal Akreditasyon Kongresi'nin açılışı ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Kocaelispor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sona erecek.

(Kocaeli/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Bahçeşehir Koleji-Glint Manisa Basket ve Beşiktaş GAİN-Karşıyaka müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/20.30/20.30)

3- 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, ESTÜ Spor Salonu'nda başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde; Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlikspor ve Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana maçları oynanacak.

(Eskişehir/15.00/19.00)

4- Türkiye Tenis Federasyonu ile Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk anlaşmasının tanıtımı, Mercedes-Benz Otomotiv Merkez Ofisi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

