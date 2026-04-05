Ampute futbol maçında kalp krizi geçiren teknik direktör hayatını kaybetti

Sakarya'da Ampute Futbol Süper Ligi maçında, Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe (62) saha kenarında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay, maçın 17. dakikasında gerçekleşti ve müdahalelere rağmen Bebe kurtarılamadı.

SAKARYA'da Ampute Futbol Süper Ligi maçında saha kenarında kalp krizi geçiren Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe (62), hayatını kaybetti. Bebe'nin kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Depsaş Enerji Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Depsaş Enerji Spor Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Bebe, saha kenarında fenalaşıp, yere yığıldı. Teknik direktörlerinin yere düştüğünü gören futbolcular ve teknik heyet, maçı bırakarak Bebe'ye ilk müdahaleyi yapmak için yanına koştu. Çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Bebe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Karşılaşma sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, Bebe'nin fenalaşıp yere düştüğü anlar ve yapılan müdahale kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

