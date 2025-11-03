Haberler

Amerikalıların %64'ü Trump'ı Yetkilerini Aşmakla Suçluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yüzde 64'ü, Başkan Donald Trump'ın federal iş gücünü azaltma çabalarının yetki aşımına girdiğini düşünüyor. Ayrıca, Trump'ın ekonomi, göç ve uluslararası politikalara yönelik yönetimi hakkında genel bir olumsuz görüş ağırlıkta.

ABD'de yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, şehirlerde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Başkan Donald Trump'ın "yetkisini kullanmada çok ileri gittiğini" ifade etti.

Washington Post, ABC News ve Ipsos ortaklığında 2 bin 725 ABD'li yetişkine, Trump yönetiminin ekonomi, göç, tarifeler, federal hükümetin yönetimi, suç, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmaları içeren sekiz konu hakkında çevrim içi anket yapıldı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 64'ü, "federal iş gücünü azaltmak için devlet çalışanlarını işten çıkarmak, ABD şehirlerinde devriye gezmek üzere Ulusal Muhafızları konuşlandırmak ve ABD'deki üniversitelerin çalışma biçiminde değişiklikler yapmaya çalışmakla" Trump'ın "başkanlık yetkisini kullanmada çok ileri gittiği" görüşünü paylaştı.

Trump'ın ekonomi yönetimine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 62'si olumsuz, yüzde 37'si ise olumlu yanıt verdi.

Ankete göre katılımcıların üçte ikisi "ülkenin ciddi biçimde yanlış yönde ilerlediğini" düşünürken, yaklaşık üçte biri "işlerin doğru yönde gittiğini" belirtti.

Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifelere ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 65'i bu politikayı onaylamazken, yüzde 33'ü desteklediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 56'sı Trump yönetiminin göçmen politikalarına yönelik olumsuz görüş bildirirken, yüzde 43'ü ise bu politikalardan memnun olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumu ve bu savaşı sona erdirme çabaları konusunda ise katılımcıların yüzde 60'ı Trump'ı yetersiz bulurken, yüzde 39'u bu çabaları olumlu değerlendirdi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.