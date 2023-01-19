Amerikalı Kung Fu Ustası Çin Kültürünü ve Bahar Festivali'ni Seviyor

SES 1 (İngilizce): JAKE LEE PINNICK, Amerikalı Kung Fu Ustası"Benim adım Jake. Amerika'lıyım. Çin'e ilk olarak 2010 yılında dövüş sanatları okumak için geldim. Buraya gelmeden önce hiç pratik yapmadım, ders çalıştım, ancak oldukça genç bir yaşta dövüş sanatlarına çok ilgim vardı.

SES 1 (İngilizce): JAKE LEE PINNICK, Amerikalı Kung Fu Ustası

"Benim adım Jake. Amerika'lıyım. Çin'e ilk olarak 2010 yılında dövüş sanatları okumak için geldim. Buraya gelmeden önce hiç pratik yapmadım, ders çalıştım, ancak oldukça genç bir yaşta dövüş sanatlarına çok ilgim vardı. Wudang'ı seçtim, çünkü daha çok bir sistem varmış gibi hissettim. Sonra Kung Fu vardı, ancak Tai Chi de vardı, meditasyon da vardı, müzik de vardı, kültür de vardı. ve bu yüzden bana uygun olduğunu hissettim."

Jake, 10 yılı aşkın zorlu bir eğitimin ardından çeşitli dövüş sanatlarında ustalaştı ve şu anda 200 öğrenciye öğretmenlik yapıyor.

Kendisi boş zamanlarında geleneksel Çin kültürünü öğreniyor, Çin müzik aletlerini çalıyor ve deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyor.

SES 2 (İngilizce): JAKE LEE PINNICK, Amerikalı Kung Fu Ustası

"Çin'e gelen bir yabancı olarak ve kültürü dışarıdan öğrenerek edindiğim deneyimin benzersiz olduğunu düşünüyorum. Umarım kültürler arasında bir köprü olabilirim."

Jake, Çin halkı için en önemli tatil olan yaklaşan Bahar Festivali'ni veya Çin Yeni Yılı'nı dört gözle bekliyor.

SES 3 (İngilizce): JAKE LEE PINNICK, Amerikalı Kung Fu Ustası

"Bahar Festivali'ni gerçekten çok seviyorum. Aslında Çin'e geldiğimden beri, Çin'deyken, neredeyse her yıl kutladığımı düşünüyorum. Çoğu zaman Çin Yeni Yılı için buradayım. Bu herkesin biraraya gelmesi için harika bir tatil. Buradaki gelenekleri gerçekten çok seviyorum. Bu yıl daha fazla Çince çalışmayı planlıyorum. Ancak gerçekten ailemin sağlıklı olmasını, mutlu olmasını diliyorum. ve umarım bu yıl herkes için büyük bir büyüme yılı olur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shiyan'dan bildiriyor.(XHTV)