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Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken'de çift antrenman yaptı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde pas, topa sahip olma ve duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında südürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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