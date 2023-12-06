Üye Girişi
Haberler

Ambulansların Sorunları ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Etkinlikleri

Son Güncelleme:
Abone Ol

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, ambulansların yollarda yaşadıkları sorunlara değinerek, ambulans siren seslerinin içindeki hastaların ve hastayı biran önce sağlık merkezlerine ulaştırmak isteyen personellerin feryadı olduğunu söyledi. Samsun'da düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında UMKE Tatbikatı gerçekleştirildi ve araçlar halk tarafından ziyaret edildi. İl Sağlık Müdürü Uras, Samsun'un güçlü bir Acil Sağlık Hizmetleri merkezi olduğunu belirtti ve vatandaşlardan destek istedi.

SAMSUN İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, ambulansların yollarda yaşadıklarını sorunlara değinerek, ambulans siren seslerinin içindeki hastaların ve hastayı biran önce sağlık merkezlerine ulaştırmak isteyen personellerin feryadı olduğunu söyledi.

01 ' 07 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında 5. Bölge İlleri UMKE Tatbikatı için Samsun'da bulunan Ordu, Amasya ve Çorum'dan gelen UMKE ekip araçlarının katılımıyla 'Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE Araç Korteji' geçişi yapıldı. Kortej sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda araçlar Samsunlular tarafından gün boyu ziyaret edildi. Meydanda, UMKE ve Acil Sağlık Hizmetleri ambulans ve araçlarla birlikte acil müdahale çadırı, bilgi ve organ nakli başvuru stantları yer aldı. Stantlarda ayrıca temel ilkyardım bilgilendirme eğitimleri de yapıldı.İl Müdürlüğü olarak Acil Sağlık Hizmetlerinde çok güçlü bir olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Uras, Samsun'da paletli ambulans, helikopter ambulans gibi çeşitli ambulanslarının ve ekipmanlarının olduğunu belirterek, 'Son 5 yılda ambulans ekipleri olarak 600 binin üzerinde vakaya ulaştık. 52 istasyon, 780 personel ve 78 ambulansla her 4 dakikada bir vakaya ulaşıyoruz' dedi.

AMBULANSIN SİREN SESİ İÇİNDEKİ HASTANIN FERYADIDIR

Ambulans hizmetlerinde yaşadıkları bazı sorunlar olduğunu belirten Uras, 'Yaşadığımız sorunların en başında trafikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımız ambulans siren sesi duyduğu zaman sağ şeritteyse kendisini sağ şeridin en köşesine, sol şeritteyse de sol şeridin en köşesine aracını çekerek orta bir boş koridor oluşturup ambulansın hızlı ve ivedi şekilde ilerlemesini istiyoruz. Aslında ambulans siren sesi ambulansın içindeki hastanın feryadı ve hastayı biran önce sağlık merkezine ulaştırmak isteyen personelimizin feryadıdır. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Sorun yaşadığımız diğer sorun ise, acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmesi ve ambulanslara adres bilgilerinin doğru verilmemesi. Bu da bizim vakalara ulaşmamızdaki süreyi maalesef uzatıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan desteklerini istiyoruz' diye konuştu.

Acil Sağlık Hizmetleri sadece ambulans ve ambulans çalışanlarından ibaret olmadığını ifade eden Uras, 'UMKE'de Acil Sağlık Hizmetlerinin bir parçasıdır. Samsun bu konuda çok güçlü bir konumdadır. Çünkü Samsun bölge koordinatör il konumunda. Çorum, Amasya ve Ordu'da Samsun'a bağlı. Samsun'un yaklaşık 296 UMKE personeli var. Bu diğer illerle beraber 720 kişilik bir UMKE personelini koordine ediyor' dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Samsun Trafik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? Ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title