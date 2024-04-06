Amasya Valisi Yılmaz Doruk'tan Anadolu Ajansı'na kutlama mesajı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Doruk, mesajında, AA'nın, Milli Mücadele'deki haklılığı dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini hatırlattı.

AA'nın Türk basınının en önemli kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Doruk, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında referans ve eğitim kuruluşu olma niteliği de taşımaktadır. Kurulduğu dönemde büyük özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışan Anadolu Ajansı, bugün kendini sürekli yenileyerek, bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi de ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın da önde gelen haber kaynaklarından biri olmuştur. Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Ajans'ın her kademesindeki çalışanlarını tebrik ediyorum."

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