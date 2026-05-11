Amasya SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu

Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu.

Yurt Şenel, açıklamasında kayıt dışı istihdamın Türkiye'nin ve sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, çalışanların sigortasız çalıştırılmasının ya da çalışma günleri ile ücretlerinin eksik bildirilmesinin ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Yurt Şenel, çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının anayasal bir hak olmasının yanı sıra hem işverenler hem de çalışanlar açısından yasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırma hakkı bulunmadığı gibi çalışanların da kendi rızalarıyla bu haktan vazgeçmeleri hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Bazı çalışanların emekli aylığı, dul ve yetim aylığı ya da sosyal yardım haklarını kaybetmemek adına kayıt dışı çalışmayı talep edebildiğini belirten Şenel, işverenlerin bu talepler karşısında mevzuattan taviz vermemesi gerektiğini vurguladı. Şenel, kayıt dışı çalışmanın kısa vadede avantaj gibi görünse de hem çalışanlar hem de işverenler açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kayıt dışı çalışan kişilerin emeklilik, malullük aylığı, ölüm aylığı ve işsizlik sigortası gibi temel sosyal güvenlik haklarından mahrum kaldığını kaydeden Yurt Şenel, iş kazası ve meslek hastalıkları karşısında da çalışanların ciddi risk altında bulunduğunu belirtti. Sigortasız çalışanların ayrıca kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve analık izni gibi temel işçilik haklarından da yararlanamadığını dile getirdi.

Kayıt dışı istihdamın yalnızca çalışanları değil, işverenleri ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini belirten Yurt Şenel, "Haksız rekabet oluşuyor, piyasa dengesi bozuluyor, vergi ve prim kayıpları artıyor. Sosyal güvenlik sistemi zarar görürken gelir dağılımındaki adaletsizlik de derinleşiyor" dedi.

İşverenlerin kayıt dışı istihdam nedeniyle idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve iş kazalarında ağır hukuki sorumluluklarla karşı karşıya kalabileceğini kaydeden Yurt Şenel, işletmelerin bu riskleri almak yerine devletin sunduğu istihdam teşviklerinden yararlanarak kayıtlı istihdamı tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Çalışanların sigorta bildirimlerini e-Devlet sistemi üzerinden, ALO 170 hattını arayarak veya SGK il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak kontrol edebileceklerini ifade eden Yurt Şenel, sigortasız çalışma ya da eksik prim bildirimi durumlarında ALO 170, SGK birimleri veya CİMER üzerinden ihbar ve şikayette bulunulabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Türkiye genelinde 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının yasal zorunluluk olduğuna işaret eden Yurt Şenel, bu yükümlülüğe uyulmaması halinde işverenlere her çalışan ve her ay için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Yurt Şenel, kayıtlı istihdamın yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığını belirterek, "Kayıtlı istihdam; ülkemizin geleceğine, çocuklarımızın yarınlarına ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine yapılan en büyük yatırımdır" değerlendirmesinde bulundu.