Amasya'nın Taşova ilçesinde 100 fidan dikildi
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Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu'nda 100 fidan toprakla buluşturuldu. Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar etkinliğe katıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu'nda Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 100 fidan dikildi.
Etkinliğe Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA / Güncel