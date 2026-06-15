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Taşova'da coğrafi işaretli kirazın hasadı sürüyor

Taşova'da coğrafi işaretli kirazın hasadı sürüyor
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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde coğrafi işaretli kiraz hasadı devam ediyor. Üretici Ecevit Mustafa Meşhur, bu yıl verimin geçen yıllara göre yüksek olduğunu, kaliteli ürünlerin iç piyasa ve ihracata gönderildiğini belirtti. Hasat, yağışlar nedeniyle bir hafta gecikmeli başladı ve günlük 15-20 ton kiraz sevk ediliyor.

Amasya'nın coğrafi işaretli kirazında hasat devam ediyor.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde kiraz üreticiliği yapan Ecevit Mustafa Meşhur, bu yıl verimin geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Geçen yıl kiraz üretiminde verim alamadıklarını belirten Meşhur, bu sezon ise ürün kalitesi ve rekoltenin üreticiyi memnun ettiğini ifade etti.

Kiraz fiyatlarının ürünün kalitesine göre değiştiğini dile getiren Meşhur, yeni çeşitlerle bahçelerini yenileyen üreticilerin daha yüksek gelir elde ettiğini, yaşlı ağaçlardan alınan ürünlerin ise kalite ve fiyat açısından daha düşük seviyede kaldığını kaydetti.

Kiraz üretiminde bakım çalışmalarının kış aylarında başladığını anlatan Meşhur, üreticilerin bilinçli ilaçlama yaptığını ve hasat sürecini ortak planlamayla yürüttüğünü söyledi.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasada yaklaşık bir hafta gecikmeli başladıklarını belirten Meşhur, hasadın hava şartlarına bağlı olarak bir ila bir buçuk ay sürdüğünü ifade etti.

Alpaslan köyünde hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik kiraz üretimi yapıldığını aktaran Meşhur, köyden günlük ortalama 15 ila 20 ton kiraz sevk edildiğini bildirdi.

Kirazın tazeliğinin sapının yeşilliğinden anlaşılabileceğini vurgulayan Meşhur, köyden toplanan ürünlerin kısa sürede pazarlara ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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