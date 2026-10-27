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Amasya Göynücek'te iki köyde pancar üretiminin 4 bin 50 ton olduğu açıklandı

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Amasya Göynücek'te iki köyde pancar üretiminin 4 bin 50 ton olduğu açıklandı
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Amasya'nın Göynücek ilçesinde Ayvalıpınar ve Terziköy köylerinde şeker pancarı tarlaları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve teknik personel tarafından incelendi. İki köydeki 450 dekar ekim alanında dekara 9 ton verim üzerinden toplam 4 bin 50 ton üretim açıklandı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde şeker pancarı hasadı yapılan tarlalarda incelemeler yapıldı.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve teknik personeller tarafından Ayvalıpınar ve Terziköy köylerinde şeker pancarı tarlaları ziyaret edilerek incelemeler yapıldı.

İncelemenin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici, yaptığı açıklamada,

"İki köyde şeker pancarı ekim alanı 450 dekar olup, dekara 9 ton verim üzerinden toplam üretim 4 bin 50 ton olarak söyleyebiliriz. Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" dedi.

Kaynak: AA
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