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Amasya'da Yaya Önceliği Etkinliği Düzenlendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaya önceliğine dikkati çekmek için polis, jandarma ve öğrenciler tarafından etkinlik düzenlendi. Sürücülere broşür dağıtılarak yaya geçidi önceliği konusunda uyarıda bulunuldu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaya önceliğine dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidine kadar ellerinde dövizlerle yürüyen polis ve jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler, burada sürücülere broşür dağıtarak yaya geçidi önceliği konusunda uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, sürücülerin yaya geçidinde kendi çocuklarının olduğunu unutmamaları gerektiğini ifade ederek, "Yayaların trafikte daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak için yayalara öncelik verilmelidir. Bütün sürücülerimizin aynı zamanda kendilerinin, kendi yakınlarının ve çocuklarının da yolda yaya pozisyonunda seyahat ettiğini düşünerek, yaya yola adımını attığı an daha temkinli olması gerekiyor." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Taşova Amasya Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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