Amasya'da yangında 50 güvercin telef oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında küle dönen kümeste bulunan "Şebap" cinsi 50 güvercin telef oldu.

Yangın, Yemişen Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan Osman Küçükbaş'a ait kümeste meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında "Şebap" cinsi 50 adet güvercin telef oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Güvercinlerden geriye sadece birkaç kanat parçası kaldı.

"20 senelik emeğim gitti"

Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Osman Küçükbaş, "Hobi olarak güvercin beslemekteyim. Bugün sabah çarşıya çıktığımda işe gidecektim. Annem arayıp yangın çıktığını söyledi. 20 senelik emeğim gitti burada. Çok üzüldüm, yani anlatamam. Çok fiyatlı kuşlar vardı. Hollanda'dan getirmiştim 10 tane kadar. Bütün emeklerim gitti. 50 güvercinim vardı. Hepsi telef oldu" dedi.