Amasya'da seyir halindeki taksi alev aldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir taksi kullanılamaz hale geldi. Taksi sürücüsü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve yardım talebinde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta hasar oluştu.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.
Tunahan Ç. idaresindeki 05 T 5130 plakalı taksinin motor bölümü, Sofular Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bu sırada jandarma ekipleri de yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.
Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar oluştu.