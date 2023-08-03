Amasya'da seyir halindeki taksi alev aldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir taksi kullanılamaz hale geldi. Taksi sürücüsü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve yardım talebinde bulundu. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta hasar oluştu.