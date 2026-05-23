TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Amasya'da toplam sera alanının yüzde 42'si zarar gördü

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'daki sel felaketine ilişkin, "Toplam sera alanının yüzde 42'si zarar görmüş durumda. 13 köy, 41 belde, 1 mahallede zarar görünüyor. Tarla ve sera toplamını dikkate aldığımızda 5 bin 865 dekar tarım alanı etkilenmiş durumda" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen Aksalur, Kızılca ve Ovasaray köylerinde incelemelerde bulundu. Tarım arazileri ve seralarda zarar tespiti yapan Bayraktar, üreticilerin için destek çağrısında bulundu. Bayraktar, Türkiye'nin birçok bölgesinde su baskınları yaşandığını belirterek, "Tabii Türkiye'nin çok değişik yerlerinde su baskınlarıyla karşı karşıyayız. Bugün de Amasya'dayız. 2026, bu yıl, 16 Mayıs'ta yoğun yağışlar burada, Amasya bölgesinde tarla ve sera alanımızda zarara sebebiyet verdi" dedi.

'3 BİN 900 DEKAR TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ'

Bayraktar, "Tarla bazında 3 bin 900 dekar tarım alanı zarar gördü. Bin 981 dekarda sera alanı zarar görmüş durumda. Tabii bu rakam şu açıdan önemli. Toplam sera alanının yüzde 42'si zarar görmüş durumda. 13 köy, 41 belde, 1 mahallede zarar görünüyor. Tarla ve sera toplamını dikkate aldığımızda 5 bin 865 dekar tarım alanı etkilenmiş durumda. Tabii bu bölgede 8 eksper grubu çalışmalarına devam ediyor. Sigortalılık oranı da yüzde 41 mertebesinde" diye konuştu.

'AFETİN İLK GÜNÜNDE İTİBAREN SAHADAYIZ'

Bayraktar, TZOB'un afetin ilk gününden itibaren sahada olduğunu belirterek, "Tabii bizim alanda olmamızın sebebi şu; biz tabii bir anayasal meslek kuruluşuyuz ve bütün çiftçilerimizin mensubu olduğu bir meslek kuruluşuyuz. Dolayısıyla bizim burada olmamız lazım. Çiftçimiz nasıl bu gibi afetlerde devleti yanında bekliyorsa, örgütlerini de yanında bekliyor. Dolayısıyla afet gününden itibaren hem tarım teşkilatlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il teşkilatlarımız hem de ziraat odalarımız anında sahada oldular. Çiftçimizin yanında oldular ve bilgileri bize aktardılar. Tabii Tarım Bakanlığımızın da yaptığı çalışmalar var. Onların da bilgileri bize ulaştı" dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZ DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR'

Bayraktar, "Şimdi burada bizim özellikle tabii TARSİM'den beklentimiz. Arkadaşlar çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Bu zararların karşılanması ve üreticilerimizin hızlı bir şekilde nakit ihtiyacının karşılanması noktasında yardımlarına ulaşması. Hızlı bir şekilde ulaşması bu fevkalade önemli. Bunun dışında tabii üreticilerimizin, TARSİM dışında olan üreticilerimizin de bir destek beklentisi var. Bunu dillendiriyorlar, bize söylüyorlar. Nasıl geçen yıl dondan zarar gören üreticilerimiz, TARSİM dışında kalan üreticilerimiz devlet desteği almışlarsa yine bu sel felaketinden zarar gören üreticilerimiz de devlet desteği istiyorlar, devlet yardımı istiyorlar, borçların yapılandırılmasını istiyorlar. İnşallah çiftçilerimize yardımcı olunur, bir can suyu verilir, borçları yapılandırılır. Önemli olan çiftçimizi sahada tutabilmek. Allah böyle afetleri göstermesin. İnşallah son olur. Ben bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı