Haberler

Amasya'da su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü

Amasya'da su taşkınları; seralar ve tarım arazileri zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Yeşilırmak'ın taşması sonucu birçok köyde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

AMASYA'da etkili olan sağanak sonrası Yeşilırmak'ın taşmasıyla çok sayıda köyde seralar ve tarım arazileri zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Sağanakların ardından merkeze bağlı Büyükkızılca, Aksalur, Ovasaray, Çayköy ve Karaköprü köylerinde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle çok sayıda sera ile tarım arazisi sular altında kaldı. Özellikle Büyükkızılca köyündeki seralarda büyük çapta zarar oluştu.

'SERALARIMIZ SU İÇİNDE, DESTEK BEKLİYORUZ'

Çiftçi Onur Sarı'ya ait seralardaki domates ve salatalık fideleri su altında kaldı. Serasında ciddi zarar meydana geldiğini ifade eden Sarı, "Yeşilırmak'ın taşması sonucu sel oldu, ırmak taştı. Seralarımız sular altında kaldı. Binlerce dönüm sera zarar gördü. Kangallarımız, borularımız zarar gördü, naylonlarımız yırtıldı. Sadece burası değil. Ovasaray, Karaköprü, Aksalur ve Çayköy bölgelerinde de çok sayıda yer, sular altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlgili birimlerin gelip zararlarımızı görmesini istiyoruz. Seralarımızın içinde hasada yakın domatesler ve salatalık fideleri vardı. Hepsi suyun altında kaldı. Çok kötü durumdayız" dedi.

Yetkililerin bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı

Pazarda ortalık karıştı! Kadın astsubayın hareketi takdir topladı
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu

Gören dönüp bir daha baktı! Ayıların halleri olay oldu
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım