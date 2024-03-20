Amasya'da çiftçilere nohut ve ayçiçeği tohumu desteği verildi

Amasya Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 1447 çiftçiye 7 milyon 500 bin lira proje tutarı olan, 27 bin 734 dekar alana ekilecek ayçiçeği ve nohut tohum desteği sağlandı.

Vali Yılmaz Doruk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, devletin tarımsal üretimi artırma konusunda çiftçilere her türlü desteği sağladığını söyledi.

Ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanan Amasya'da, çiftçilerin alternatif ürünlere ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Doruk, şöyle konuştu:

"Gıda, sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir ham madde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından nohut üretimini artırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir. Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır."

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.