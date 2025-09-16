Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Amasya Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Yavuz Selim Meydanı'ndan başlayan ve sessiz bir şekilde devam eden yürüyüşe, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski, AB Delegasyonu Ulaşım Sektörü Temsilcisi Göktuğ Kara ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Belediyesi önünde son bulan yürüyüşün ardından konuşan Başkan Sevindi, Avrupa Parlamentosundan misafirleriyle beraber, bugün işe yaya olarak gittiklerini söyledi.

Hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Sevindi, "Şehrimizde daha sağlıklı bir yaşam, daha ulaşılabilir bir ulaşım ve daha nezih bir ortam oluşturmak için elimizden gelen gayreti Amasya Belediyesi olarak gösteriyoruz. Tüm hemşehrilerimizin de bu haftada yapacağımız etkinliklere katılmasını ve şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için gayret göstermelerini temenni ediyoruz. Ne mutlu Amasyalı olana." diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Maria Luisa Wyganowski ise "Avrupa Hareketlilik Haftası'nı desteklemek için buradayız. Bu bizim 2001 yılında başladığımız önemli bir etkinlik. Ancak Türkiye'de 2018 yılında yapılmaya başlandı. Sporu desteklemek için güzel şehir Amasya'dayız. Şunu bilmeliyiz ki her vatandaşın yapabileceği kendisi için faydalı bir spor var. Okula giden çocuklar, daha yaşlı insanlar, hareketle ilgili sıkıntısı olanlar ve çalışanlar için." ifadelerini kullandı.