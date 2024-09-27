Amasra Müessesesi 25 Gün İçinde Kömür Üretimine Başlayacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2022 yılında patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde hazırlık aşamasındaki panolardan birinin 20-25 gün içerisinde kömür üretimine uygun hale getirileceğini bildirdi.

Yeşil, gazetecilere, TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada 43 işçinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Böyle büyük acıların yaşandığı olayın ardından müessesenin yangın çıkan yerinin kapatıldığını belirten Yeşil, şöyle konuştu:

"İki yıldan beri orası kapalı. Uzman arkadaşlarımız oradaki yangının sönmesiyle ilgili çalışmalara devam ediyor. Diğer panomuzda süren hazırlıklarımız vardı. İki tane 'başyukarı' dediğimiz panomuz hazırlık aşamasında, çalışmaları devam etmekte. Bu panolardan birinin 20-25 gün içerisinde hazırlıkları tamamen bitecek ve kömür üretimine uygun hale getirilecek. Diğer panomuz da 2025 yılının ilk aylarında aktif hale gelmiş olacak."

Yeşil, Amasra Müessesesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Bedel ödemiş bir müessesemiz. Bu müessesemizin tekrar kömür üretimine başlaması, ülke ekonomisine, Zonguldak'ımıza destek vermesi çok önemliydi. Arkadaşlarımızın o kadar sıkıntıya, acıya rağmen kısa bir sürede Amasra'yı toparlaması bizler için de sevindirici." ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diledi.