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Altınkaya Baraj Gölü'nde 200 Kilogram Canlı Balık Kurtarıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Baraj Gölü'nde sahipsiz ağa takılan 200 kilogram canlı balık, suya salındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda ağ toplandı ve balıklar göle bırakıldı.