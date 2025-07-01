Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, hayatını kaybetti

ALTINBAŞ Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı ve Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş vefat etti. Altınbaş'ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Altınbaş Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitime ve sosyal yaşama yaptığı eşsiz katkılarla bugüne kadar sayısız insanın hayatına dokunan Ali Altınbaş, kurucusu olduğu Altınbaş Üniversitesi ile Türk Yükseköğrenim hayatında önemli izler bıraktı. Binlerce gencin parlak bir geleceğe emin adımlarla yürümesinde rol oynayan Altınbaş, vizyoner liderliği ve insan odaklı yaklaşımlarıyla tanınıyordu. Merhum Ali Altınbaş'ın cenazesi, 01 Temmuz Salı günü, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

"Türkiye'de fark yaratan kurumların başında gelen Altınbaş Holding'in gelişmesinde önemli hizmetleri olan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1956 yılında Gaziantep'in Araban İlçesi Hasanoğlu Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Hasanoğlu köy ilkokulunda, ortaöğrenimini Gaziantep Ticaret Lisesi Ortaokulu'nda tamamlayan Ali Altınbaş, devlet yatılı öğretim sınavlarında başarı göstererek, teknikerlik okulunu kazandı ve makine teknikeri olarak mezun oldu. Gaziantep Suriye sınırındaki Selmincik Köyü'nde gönüllü öğretmenlik yapan Ali Altınbaş, bölge gençlerinin dünya kriterlerine uyumlu eğitim alabilmeleri için uğraş verdi, bu süreçte yüzlerce gence ilham kaynağı oldu. Gönüllü öğretmenlikle eğitim hayatına ilk adımlarını atan Ali Altınbaş, eğitime dair perspektifini de bu dönemde, ilk gençlik yıllarında geliştirmeye başladı. Gönüllü öğretmenlikten kalan zamanlarında bir yandan çiftçilik, diğer yandan kuyumculuk ve ticaret yapan Ali Altınbaş, 9 kardeşin en büyüğü olarak kardeşlerini de yanına alarak aile işini geliştirdi. Ali Altınbaş, Türkiye'nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketini kurdu, aynı yıl Gaziantep'te vergi rekortmeni oldu.

"Ali Altınbaş, babası Mehmet Altınbaş'ın vizyonerliğini ileriye taşıyarak, Altınbaş Kuyumculuğun marka değerini artırdı, Türkiye'de önemli ölçekte istihdam yaratılmasına vesile oldu. Ali Altınbaş, dünyanın dört bir yanında faaliyette bulunan ve enerjiden lojistiğe, mücevherden finansa kadar farklı alanlarda 25 markasıyla boy gösteren Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın 2003 yılında vefatıyla Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu başkanlığını üstlendi.

Yol haritasını babası merhum Mehmet Altınbaş'ın 'Bir araya gelmek başarıdır. Bir arada durmak ilerlemektir. Birlikte çalışmak başarının yoludur' sözleri ile oluşturdu. Altınbaş Holding'in Onursal Başkanı olan Ali Altınbaş, babası merhum Mehmet Altınbaş'ın vasiyetine uyarak, kardeşleriyle birlikte 'ailesinin insanlığa olan borcunu eğitimde yatırım' ile vermek üzere harekete geçti. Altınbaş Holding'in kurucusu merhum Mehmet Altınbaş'ın isminin yaşatılması ve sosyal sorumluluk alanına yoğunlaşılması amacıyla 2005 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı kuruldu. Vakıf amaçlarına katkıda bulunmak üzere Vakfın en büyük eseri olan Altınbaş Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları 22 Mayıs 2008'de tamamlandı, kuruluş kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. 2008 yılından itibaren Mütevelli Heyet başkanlığını Ali Altınbaş'ın yürüttüğü Altınbaş Üniversitesi, 5 fakülte ve 1 enstitü ile başladığı eğitim yolculuğunu 9 fakülte, 2 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 13 araştırma merkeziyle sürdürmektedir.

"Ali Altınbaş'ın getirdiği vizyonla uluslararası bir üniversite olan Altınbaş Üniversitesi'nde 2024 - 2025 akademik yılı itibarıyla 120 farklı ülkeden uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş'ın liderliğindeki Altınbaş Üniversitesi'nde dinamik, yenilikçi ve araştırmacı bir akademik kadroyla uluslararası eğitim sistemlerine paralel bir program izlenmekte olup, eğitimde fırsat eşitliği perspektifi içinde Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin desteği ile 2023-2024 akademik yılı itibarıyla öğrencilerin yüzde 95'ine çeşitli miktarlarda indirim ve burs sağlanmaktadır. Üniversite öğreniminin çok yönlü olduğuna inanan Ali Altınbaş, kendi ifadesiyle "alarak değil vererek mutlu olmayı öğrenmek" adına sosyal sorumluluk bilincinin eğitim programına alınmasına öncülük etmiştir. Bu doğrultuda Altınbaş Üniversitesi'nde mezuniyet şartlarından biri en az bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesidir.

"Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi üyeliği görevini yürütmüştür. Yükseköğretim Meclisi'ndeki özverili çalışmaları ile Ali Altınbaş, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan vakıf üniversitelerinin Türkiye'nin kalkınmasına ivme kazandıracak, iyi eğitim almış, rekabetçi ve yenilikçi gençler yetiştirebilmesi için çaba göstermiştir. Bu süreçteki yönlendirmeleriyle önemli başarılara imza atan Ali Altınbaş, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi üyesi olarak görev almıştır. Türkiye'nin hem ekonomisine hem de kültür ihracatına katkı sağlayan eğitim hizmetleri sektörü için oluşturulan Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi'nde çalışmalar yürütmüş olan Ali Altınbaş, sektörün ihracat kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara giriş, var olan pazarlarda Türkiye'nin yerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için girişimlerini sürdürmüştür."