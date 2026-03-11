Haberler

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, Alpagut'ta doğal gaz çalışmalarının başladığını bildirdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Alpagut Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başladığı müjdesini verdi. Dönmez, kış gelmeden mahalledeki tüm hanelerin ocaklarının yanacağını belirtti.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mihalgazi ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarının başladığını açıkladı.

Dönmez, Alpagut Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği programda, mahalleye doğal gaz getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Verilen sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Dönmez, "Söz verdiğimiz üzere Alpagut Mahallemize doğal gaz çalışmalarını başlattık. İnşallah önümüzdeki kış, mahallemizde ocağı yanmayan tek bir hanemiz kalmayacak." dedi.

Dönmez, Alpagut'taki programının ardından Sarıcakaya ilçesine geçerek bir dizi ziyarette bulundu.

Program kapsamında Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez'i ziyaret eden Dönmez, ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Dönmez, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinin ardından mahalle kıraathanesinde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
