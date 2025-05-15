ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Almanya, Trump'ın Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Destekliyor

Almanya, Trump'ın Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Destekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması hakkındaki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Almanya, Suriye'deki ekonomik iyileşme ve demokratik geçiş sürecini desteklemek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Almanya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik Başkan'ın (Trump) açıklaması memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın, ortaklarıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmelerine, özgür ve demokratik bir gelecek için çalışmalarına yardımcı olmak için var gücüyle çalıştığı belirtilerek, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana finans, ulaştırma ve enerji alanlarındaki yaptırımların kaldırılmasının desteklendiği ifade edildi.

Almanya'nın, Suriye ekonomisinin sürdürülebilir şekilde toparlanabilmesi için ekonomik ortamın iyileştirilmesi konusunda Suriye hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceği ve Suriye'deki geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.