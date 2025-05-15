Almanya, Trump'ın Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Destekliyor

Almanya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik Başkan'ın (Trump) açıklaması memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın, ortaklarıyla birlikte Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmelerine, özgür ve demokratik bir gelecek için çalışmalarına yardımcı olmak için var gücüyle çalıştığı belirtilerek, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana finans, ulaştırma ve enerji alanlarındaki yaptırımların kaldırılmasının desteklendiği ifade edildi.

Almanya'nın, Suriye ekonomisinin sürdürülebilir şekilde toparlanabilmesi için ekonomik ortamın iyileştirilmesi konusunda Suriye hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceği ve Suriye'deki geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiği kaydedildi.