Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararından vazgeçti

Almanya, 2018 yılında aldığı Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararından vazgeçti. Federal Güvenlik Konseyi, Riyad'a 150 adet IRIS-T füzesi satışını onayladı. Almanya'da federal hükümet, beş yılın ardından ilk kez Suudi Arabistan'a silah satıyor. Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Federal Güvenlik Konseyi'nin geçen Aralık ayında, 150 adet IRIS-T, havadan havaya taktik saldırı füzesinin Suudi Arabistan'a satışına onay verdiğini duyurdu. Hebestreit'in resmi açıklamasından önce, Spiegel dergisi, Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın, Federal Meclis Ekonomi Komisyonuna yolladığı bilgilendirme notuna dayanarak söz konusu satış izninin haberini yapmıştı.

Böylece, 2018 yılının Kasım ayında, dönemin Alman hükümeti tarafından Riyad'a silah ve savunma sanayii ürünleri ihracatının durdurulmasının ardından ilk kez bu ülkeye silah satışı gerçekleştiriliyor. Berlin, 2018 yılında Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmasını, bu ülkenin Yemen'deki iç savaşa müdahil olması ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ile gerekçelendirmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock kısa süre önce yaptığı açıklamada, İngiltere merkezli silah ve havacılık şirketi BAE Systems ile ortak üretilen Eurofighter tipi savaş uçaklarının Suudi Arabistan'a satışını engellemeyecekleri sinyali vermişti.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 72 adet Eurofighter, ihracatına izin verilen IRIS-T füzeleri ile donatılabilecek. İngiltere hükümeti de, Riyad ile yeni bir Eurofighter satış anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Federal Güvenlik Konseyi'nin Aralık ayında yapılan son toplantısında sadece Riyad'a füze ihracatına değil, Spiegel'in haberine göre, İsrail'in daha önce sipariş verdiği bir denizaltının satışına da onay verildi. Bunun yanı sıra Pakistan'a, Alman ordusu envanterinden üç mayın tarama gemisi ve Gürcistan'a 300 adet omuzdan ateşlemeli tanksavar sisteminin satışına da Konsey tarafından yeşil ışık yakıldı.

AFP / ET,BK

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