Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya, Rusya saldırıları sonrası Ukrayna'ya 200 milyon avroluk kış desteği verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji, su ve ulaşım altyapısına yönelik saldırıları üzerine 200 milyon avroluk kış yardımı yapacağını duyurdu. Yardım, kış öncesi temel ihtiyaçların karşılanması ve enerji ile su tedarikinin sürdürülebilmesi için kısa sürede kullanıma sunulacak.

Almanya hükümeti, Rusya'nın enerji, su ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılarının yoğunlaşması üzerine Ukrayna'ya 200 milyon avroluk kış yardımında bulunacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının ortak açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'daki enerji, su, ulaşım ve lojistik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle elektrik tedarikinin her gün kesintiye uğradığı, su temininde aksaklıklar yaşandığı ve giderek daha fazla kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yaklaşan kış öncesinde Ukrayna halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması, enerji ve su tedarikinin sürdürülebilmesi için ilave desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının toplam 200 milyon avroluk ek kaynağı kısa sürede kullanıma sunacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik hedefli saldırılarının Moskova'nın ciddi müzakereler yerine kış koşullarını kendi lehine kullanmaya çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Wadephul, Rusya'nın Ukrayna halkına savaşın beşinci kışında diz çöktürmek amacıyla ısıtma, su ve enerji altyapısını giderek daha fazla hedef aldığına dikkati çekti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan da Rusya'nın saldırıları nedeniyle milyonlarca kişinin elektrik kesintileri yüzünden soğukta kaldığını, birçok bölgede su akışının durduğunu anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'yı yaşanamaz hale getirmek istediğini belirten Radovan, Almanya'nın ısınma ve elektrik desteğiyle Ukrayna halkının ülkesinde yaşamaya devam etmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Microsoft'ta büyük erişim sorunu! Outlook ve Teams hizmetleri etkilendi

Milyonlar bilgisayar başındayken olanlar oldu
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları37

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
Beyaz Saray yakınlarındaki kanlı saldırıda yeni detaylar! Mesleğini duyan şaştı kaldı

Beyaz Saray yakınlarında dehşet saçtı! Mesleğini duyan inanamadı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı