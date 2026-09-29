Haberler

Almanya'nın KRV Eyaleti Başbakanı Wüst: "AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nde reforma ihtiyacımız var"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ile KRV arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlara dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ile KRV arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlara dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Wüst, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, KRV ile Türkiye arasındaki ilişkileri vurguladı.

Hendrik Wüst, "Hiçbir bölge, sosyal ve ekonomik açıdan KRV kadar Türkiye ile sıkı bir bağa sahip değildir. Bu sıkı bağ, bizim özenle koruduğumuz bir güçtür." ifadelerini kullandı.

Bu bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Wüst, "Bunun için AB-Türkiye Gümrük Birliği'nde bir reforma ihtiyacımız var ve vize işlemlerinde iyileştirmeler yapmalıyız. Bu konuda çabalarımı sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Wüst, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede ağırlıklı olarak KRV ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin ele alındığını belirten Wüst, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu da gündeme getirdiğini kaydetmişti.

Almanya'daki Türk nüfusunun yaklaşık üçte biri KRV'de yaşıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı

Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Erdoğan'ın tavrı
Yazılım mühendisliğini bırakıp ABD'de baklava ustası oldu! Gaziantep baklavasını SpaceX'e kadar ulaştırdı

Baklavası Elon Musk'ın şirketine ulaştı! Mühendisliği bıraktı
Başörtüsüz konser vermişti! İranlı şarkıcıya verilen 74 kırbaç cezası onandı

Başörtüsüz konser vermişti: İranlı şarkıcıya 74 kırbaç
Ünlü oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı: O çok güzeldi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akılalmaz görüntü! Yaptığı pes dedirtti
Uşak'ta ışık yeşile döndü, harekete geçen tır 74 yaşındaki yayayı hayattan kopardı! Kaza anı kamerada

Işık yeşile döndü, tır harekete geçti! Yaşlı adam kurtarılamadı
Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı