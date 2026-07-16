Haberler

Almanya'da İmalat Sektörü 2025'te 177.000 İstihdam Kaybetti

Almanya'da İmalat Sektörü 2025'te 177.000 İstihdam Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da imalat sanayisi 2025 yılında 177 bin kişilik istihdam kaybı yaşadı. En büyük kayıp 52 bin kişiyle otomotiv sektöründe olurken, toplam istihdam 108 bin azaldı. İşsizlik oranı yüzde 6,2'ye yükseldi.

BERLİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektörü 2025 yılında 177.000 istihdam kaybetti. İstihdam kayıplarının en büyük bölümünü otomotiv sektörü oluştururken, veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinin uzun süredir devam eden sanayi daralması nedeniyle artan baskı altında olduğunu gösterdi.

Federal İş Ajansı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla ülkede imalat sanayinde çalışanların sayısı 6,5 milyon olarak kaydedildi. Bu sayı, ülke genelinde sosyal güvenlik kapsamındaki toplam istihdamın yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Ajans, diğer sektörlerdeki istihdam artışının imalat sanayisindeki kayıpları telafi etmeye yetmediğini ve bu nedenle ülkedeki toplam istihdamın geçen yıl 108.000 kişi azaldığını belirtti.

Verilere göre, tedarikçileri de kapsayan otomotiv sektörü yıl boyunca 52.000 istihdam kaybederken, makine imalatında 28.000, metal üretiminde ise 24.000 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Almanya işgücü piyasası, ekonominin son üç yılda çok sınırlı büyüme kaydetmesi veya hiç büyümemesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Ajansın son verilerine göre, haziranda işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu