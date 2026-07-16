Almanya'da İmalat Sektörü 2025'te 177.000 İstihdam Kaybetti

BERLİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektörü 2025 yılında 177.000 istihdam kaybetti. İstihdam kayıplarının en büyük bölümünü otomotiv sektörü oluştururken, veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinin uzun süredir devam eden sanayi daralması nedeniyle artan baskı altında olduğunu gösterdi.

Federal İş Ajansı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla ülkede imalat sanayinde çalışanların sayısı 6,5 milyon olarak kaydedildi. Bu sayı, ülke genelinde sosyal güvenlik kapsamındaki toplam istihdamın yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Ajans, diğer sektörlerdeki istihdam artışının imalat sanayisindeki kayıpları telafi etmeye yetmediğini ve bu nedenle ülkedeki toplam istihdamın geçen yıl 108.000 kişi azaldığını belirtti.

Verilere göre, tedarikçileri de kapsayan otomotiv sektörü yıl boyunca 52.000 istihdam kaybederken, makine imalatında 28.000, metal üretiminde ise 24.000 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Almanya işgücü piyasası, ekonominin son üç yılda çok sınırlı büyüme kaydetmesi veya hiç büyümemesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Ajansın son verilerine göre, haziranda işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Kaynak: Xinhua