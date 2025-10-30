Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Suriye’nin İstikrarı İçin Almanya'nın Rolünü Vurguladı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Suriye'nin güvenli ve istikrarlı bir ülke haline gelmesinin Almanya ve Avrupa için önemli olduğunu belirterek, "Suriye bölgesinde yeniden etkin bir rol oynayabilir." dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Şam'daki basın toplantısında Almanya'nın Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Wadephul, " Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağlamak bizim sorumluluğumuzdur." diyerek, Almanya'nın Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasını desteklediğini ve Alman şirketlerini Suriye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Almanya'nın insani ve tıbbi yardım kuruluşlarına desteğini sürdüreceğini ifade eden Wadephul, "Yeni Suriye yönetiminin yaklaşımına güveniyoruz. İlişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Wadephul, Suriye'nin güvenli ve istikrarlı bir ülke haline gelmesinin Almanya ve Avrupa için önemli olduğunu dile getirerek, "Suriye, bölgesinde yeniden etkin bir rol oynayabilir." dedi.

Yaklaşık bir milyon Suriyelinin Almanya'da yaşadığını hatırlatan Wadephul, "Bugün Şam'dayım çünkü iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Suriye'nin güvenli geleceğine desteğimizi yeniden ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Wadephul, Suriye'deki yıkımı yerinde gördüğünü aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şam çevresinde gördüğüm yıkım, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki halini hatırlatıyor. Bu yüzden yeniden inşa sürecine katkı sağlamak bizim görevimiz."