Almanya Başbakan Yardımcısı: ABD Uluslararası Hukuka Saygı Göstermeli

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin endişe verici olduğunu belirterek uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BERLİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin "çok endişe verici" olduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre Klingbeil, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli. Bu, ABD'nin eylemleri için de geçerli" dedi.

Aynı zamanda Almanya'nın iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş genel başkanı olan Klingbeil, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Klingbeil tüm tarafları "Venezuela'da demokrasiye barışçıl bir geçiş için yol bulmaya" çağırdı ve Venezuela halkının kendi geleceğini kendisinin belirleyebilmesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
