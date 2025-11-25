Almanya'da Ekonomik Durgunluğa Karşı Cesur Adımlar Çağrısı

Ekonomi Bakanı Reiche, durgunluğa karşı cesur kararlar çağrısı yaparken sendika lideri Benner, şirketlere Almanya'da kalıp yatırım yapma çağrısında bulundu.Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ekonomik durgunluk karşısında ülkenin yeniden büyüme patikasına dönmesi için cesur adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Salı günü federal meclisteki bütçe görüşmelerinde konuşan Reiche, Almanya'nın ekonomik bir geri dönüş için gerekli olan güç, tecrübe ve yeteneğe sahip olduğunu ancak artık harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Reiche, "Bunun için cesur ve muhtemelen rahatsız edici kararlar gerekiyor" dedi.

Reiche, ekonominin üç yıldır üst üste durgun bir seyir izlediğini belirterek nedenlerin yalnızca dış kaynaklı olmadığını, demografik değişim ve aşırı bürokrasi gibi yapısal sorunlardan da kaynaklandığını vurguladı. Reiche, "Bazı alanlarda başkaları kadar hızlı ilerleyemedik. Biz kötüleştiğimiz için değil, başkaları çok daha hızlı ve çok daha iyi hale geldiği için" değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının Almanya'yı yeniden Avrupa'nın büyüme lokomotifi yapmak olduğunu söyleyen Reiche, bunun için işletmelere daha fazla hareket alanı, sağlam kamu maliyesi ve daha iyi yükselme imkanları sunan bütüncül bir ekonomi politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Bakan ayrıca, Avrupa ülkeleri arasında dayanışmanın ve Mercosur gibi serbest ticaret anlaşmalarının önemine de dikkat çekti.

Sendikalar yatırım istiyor

Öte yandan Almanya'nın en etkili sendikalarından IG Metall'in Başkanı Christiane Benner, iş dünyasına yurt içinde kalma ve burada yatırım yapma çağrısında bulundu.

Pandemiye kadar "altın yıllar" yaşandığını ancak son dönemde koşulların zorlaştığını belirten Benner, "Biz teknoloji üretebilen bir ülkeyiz. Geleceğe yatırım yapmalıyız" dedi. Hükümetin doğru koşulları oluşturmaya çalıştığını ifade eden Benner, "Bu nedenle şirketlerden de bunu değerlendirmelerini ve burada kalmalarını bekliyoruz" diye konuştu. Ağır sanayi ve otomotiv odaklı IG Metall'in lideri, Almanya'nın özellikle nitelikli iş gücü ile sanayi için güçlü bir üretim merkezi olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

İş dünyasında moral bozukluğu gözlemlediğini söyleyen Benner, havacılık, savunma sanayii ve medikal teknoloji gibi sektörlerin şu anda iyi performans gösterdiğini hatırlattı. Daha uzun çalışma saatleri tartışmalarına ve çalışanların tembellikle suçlanmasına da tepki gösteren Benner, "İşverenlerin ve siyasetçilerin insanların çok hasta veya çok tembel olduğuna dair tartışmaları artık bırakmasını bekliyoruz. Birçok çalışan geleceğinden endişeli. IG Metall olarak bu insanların istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu tartışmalar bizi ileri götürmüyor" ifadelerini kullandı.

Reuters,dpa / BÜ,ET