Almanya'da Ağustos Ayı Enflasyonu Yüzde 2,2'ye Yükseldi

Almanya'da az da olsa artan enflasyon oranı, Ağustos ayında yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti. Zeytinyağı ve çikolata en çok pahalılaşan ürünler olurken enerji fiyatları düştü.Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,2 olarak açıkladı. Böylece 2025 yılı içinde enflasyon oranında ilk kez, az da olsa bir artış yaşandığı tespit edildi.

Enflasyon oranındaki yükselişin ana sebebinin gıda ürünlerindeki artış olduğunu dile getiren Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, diğer yandan enerjinin ucuzlaması sayesinde enflasyondaki artışın düşük seviyede kaldığını belirtti. Almanya'da tüketici fiyatları, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 2 oranında yükselmişti.

Geçen yılın Ağustos ayı ile kıyaslandığında gıda ürünleri fiyatlarının yüzde 2,5 arttığını aktaran Daire, özellikle meyve, şeker, reçel, bal ve diğer şekerli ürünlerin fiyatlarının, ortalamanın üstünde, yaklaşık yüzde 7 yükseldiğini bildirdi. Süt ürünleri, et ürünleri ve yumurtadaki fiyat artışı ise yüzde 3 seviyesinde kaydedildi. Gıdadaki en fazla fiyat artışı ise zeytinyağı (yüzde 23) ve çikolatada (yüzde 21,3) görüldü.

Enerji fiyatlarında düşüş

İstatistik Dairesi verileri, 2024'ün Ağustos ayına kıyasla bu yılın aynı ayında enerji fiyatlarının yüzde 2,4 ucuzladığını ortaya koyuyor. Ancak dört aydır bu alanda görülen fiyat düşüşünün hızı her ay biraz daha yavaşlıyor. Geçen seneye oranla yüzde 2,5 oranında ucuzlayan bir diğer ürün akaryakıt olurken sıvı yakıttaki ucuzlama yüzde 5 olarak kaydedildi. Elektrik ve uzaktan ısıtma da, fiyatları az miktarda düşen ürünler. Doğal gaz ise geçen senenin Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında az oranda pahalılaşan kalemlerden.

Enflasyonun artmasına etki eden bir başka alan, ortalama yüzde 3,1'lik fiyat artışı ile hizmet sektörü. Bu sektörde fiyat artışı kaydedilen diğer kalemler şunlar: Toplu taşıma (yüzde 8,1), sosyal tesisler (yüzde 8,1), yataklı tedavi merkezleri (hastane, huzurevi, bakımevi vb. yüzde 6,5), sigortalar (yüzde 6,4).

Hanelerin en önemli gider kalemlerinden olan net kiralardaki artış da yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Federal İstatistik Dairesi verileri, fiyatların Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında minimum seviyede (yüzde 0,1) arttığını gösteriyor. Gıdada, bir aylık zaman diliminde fiyatı en çok yükselen ürün ise yüzde 3,1 artışla kahve oldu.

AFP / ET,BÖ