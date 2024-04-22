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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'de

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Ziyaret kapsamında göç, terörle mücadele, ekonomi ve AB üyelik süreci gibi konular ele alınacak.

(ANKARA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Türkiye- Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla üç günlük resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de. Steinmeier'in temaslarında göç, terörle mücadele ve ekonomi gibi konuların yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci de gündemde olacak.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye- Almanya Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı resmi ziyaretinin ilk durağı İstanbul oldu. Steinmeier'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk ziyaret, Almanya ile üst düzeyli temasların devamlılığı ve ikili ilişkilere karşılıklı atfedilen önemin göstergesi olarak görülüyor.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Almanya'nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde en fazla destek veren ülkeler arasında yer aldığını anımsatan Dışişleri yetkilisi, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından olduğunu ve 2023 yılında 50 milyar dolar olan ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının hedeflediğini belirtti.

Yetkili, "NATO müttefiki ülkelerimiz arasında terörle mücadele, güvenlik ve göç konularındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi ve görüşmelerde bu alanlardaki beklentilerimizi de ele almayı amaçlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Ankara, AB'ye tam üyelik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde Almanya'nın yapıcı bir rol üstlenmesi beklentisinde.

Almanya Türk toplumunu ilgilendiren konuların da ele alınacağı görüşmelerde İsrail-Filistin, Ukrayna-Rusya ve Kıbrıs başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de gündemde olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Walter Steinmeier Türkiye Almanya Ekonomi Politika Güncel Haberler

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