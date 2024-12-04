Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Spor Gönüllülerine Liyakat Nişanı Verdi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, aralarında Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Fatih Türk'ün de bulunduğu "Spor insana iyi gelir" sloganıyla gönüllü faaliyetlerde bulunan 17 kişiye "devlet liyakat nişanı" verdi.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Steinmeier, sporun sosyal bütünleşmeye önemli ölçüde katkıda bulunduğuna işaret ederek, "Takım ruhu, tanınma ve daha fazla özgüven, evet, hatta dil öğrenimi, spor bunların hepsini beraberinde getirebilir. Bilim artık bunu bile kanıtlıyor. Spor ve özellikle de spor kulüpleri ortak bir amaç doğrultusunda çok farklı insanların bir araya geldiği yerler, toplumsal ilerlemenin sağlanmasına yardımcı oluyor." dedi.

Bu yıl etkinliğin sloganının "Spor insana iyi gelir" olduğunu vurgulayan Steinmeier, sporun insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Spor, gençlerle yaşlılar, farklı siyasi görüşlere sahip insanlar ve farklı sosyal ve kültürel yaşamları sahip kişiler arasında bağlantı kurar. Almanya'da yaklaşık 29 milyon kişi bir spor kulübüne üye. Bu bir rekor" diye konuştu.

İki milyon kişinin düzenli olarak spor kulüplerinde gönüllü çalıştığını vurgulayan Steinmeier, "Bunlar etkileyici rakamlar. Ayrıca bazılarınız gibi kulüplerin dışında da aktif olarak sporla uğraşan çok sayıda insan var. Bunun için bugün Federal Almanya Cumhuriyeti adına size tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bugün size liyakat nişanı vermekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Liyakat nişanı alan 17 kişi arasında bulunan Brühl Kahramanlar Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Fatih Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir nişan almaktan dolayı çok sevinçli ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaptıkları faaliyetlerin takdir edilmesinin onur verici olduğunu vurgulayan Türk, çok farklı milletlerden farklı insanlara hizmet verdiklerini aktardı. Türk, "2006'dan bu yana gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı bir hayat yaşamaları için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sporun yanında kültürel faaliyetler de yapıyoruz. Uyuşturucu bağımlığını engellemek amacıyla 10 yıldır polis ile ortak projeler de geliştiriyoruz. Şu an 2 bin üyemiz var. Bugüne kadar aralarında çocukların da bulunduğu 10 binden fazla kişi eğitim ve spor faaliyetlerimizden yararlandı." diye konuştu.

Fatih Türk, dernek olarak yeni bir yüzme havuzu projeleri bulunduğunu, bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.