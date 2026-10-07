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Almanya Büyükelçisi Sorg, TÜREB Başkanı Erden ile COP31 planlarını ele aldı

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Almanya Büyükelçisi Sorg, TÜREB Başkanı Erden ile COP31 planlarını ele aldı
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ile Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında bir araya geldi. Görüşmede COP31 planları, yaklaşan offshore rüzgar enerjisi ihaleleri ve Alman şirketlerinin rolü ele alındı.

(ANKARA) - Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ile Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında bir araya geldi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden ile Antalya'daki COP31'e yönelik iddialı planlar, yaklaşan offshore rüzgar enerjisi ihaleleri ve Alman şirketlerinin önemli rolü hakkında iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Daha yakın bir Türkiye- Almanya iş birliği için büyük bir potansiyel var."

Kaynak: ANKA
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