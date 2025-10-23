Haberler

Almanya Başbakanı Merz: Göçmenler İş Gücümüzün Vazgeçilmez Parçası

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Londra'da düzenlenen Berlin Süreci Zirvesi'nde göçmenlerin iş gücü piyasasında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Merz, daimi ikamet statüsü olmayan göçmenler ile ilgili sorunlara da dikkat çekerken, eleştirilerine rağmen açıklamalarını savundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göçmenlerin iş gücü piyasasının vazgeçilmez bir parçası olduğu söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lancaster House'da düzenlenen Berlin Süreci Zirvesi sonrası açıklamada bulunan Merz, "Gelecekte de göçe ihtiyaç duymaya devam edeceğiz. Göçmen kökenliler iş gücü piyasamızın vazgeçilmez bir parçası." dedi.

Göçmenlerin Almanya'da yaşadıklarını ve çalıştıklarını anlatan Merz, " Almanya'da yaşıyorlar. Huzurevlerinde ve üniversitelerde çalışıyorlar. Nereden geldiklerine, ten renklerine ve kaçıncı nesil olduklarına bakılmaksızın artık onlarsız yapamayız. Çoğu zaten ülkemizin vatandaşı." diye konuştu.

Ancak kendileri için sorun teşkil edenlerin daimi ikamet statüsü olmayan, çalışmayan ve kurallara uymayan kişiler olduğuna işaret eden Merz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçoğu şehirlerimizdeki kamusal imajı da şekillendiriyor. Bu nedenle Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki birçok insan kamusal alanlarda dolaşmaktan korkuyor. Bu durum tren istasyonlarını, metroları, bazı parkları ve hatta polis teşkilatımız için büyük sorunlara yol açan tüm şehirleri etkiliyor. Bu sorunların temel nedenlerini ele almalıyız. Bunları Avrupa'da birlikte çözmeliyiz ve çözebiliriz."

Merz'in bu açıklamalarının daha önce düzensiz göçmenlere ilişkin sözlerine yönelik eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Potsdam kentinde 14 Ekim'de düzenlenen etkinlikte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişi hakkında bir soruyu değerlendiren Merz, göç politikasındaki önceki başarısızlıkların düzeltildiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Merz, "Ancak elbette şehir manzarasında bu sorun hala devam ediyor ve bu nedenle İçişleri Bakanı'mız şu anda daha büyük ölçekte sınır dışı işlemlerini mümkün kılmak ve yürütmek için planlar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Yeşiller ve Sol Parti, bu açıklamalarının ardından Merz'e sert eleştiriler yöneltmişti.

Merz de eleştirilere rağmen ifadelerini bir kez daha savunmuş ve "Geri çekeceğim hiçbir şeyim yok." demişti.

Şansölye, şehirlerdeki manzaralara ilişkin durumu kızlarına soran herkesin sözleriyle ne demek istediğini anlayacağını kaydetmişti.

Muhalefet temsilcileri, Merz'in ifadelerinin tüm göçmenleri genel şüphe altında bıraktığını ve onlara suçlu muamelesi yaptığını belirtmişti.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de Merz'in açıklamalarının toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdiğini ve önemli ekonomik hasara yol açtığını söylemişti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin genel merkezi önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişi, Başbakan Merz'in düzensiz göçmenlerin "şehir manzarasında sorun" olmaya devam ettiğine ilişkin ifadelerini protesto etmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
