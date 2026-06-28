Alman Motor Üreticisi Innomotics'in Yeni Fabrikası Çin'in Tianjin Kentinde Faaliyete Geçti

TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Alman motor üreticisi Innomotics'in Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde inşa edilen yeni fabrikası cuma günü faaliyete başladı.

Yaklaşık 600 milyon yuanlık (yaklaşık 88 milyon ABD doları) yatırımla kurulan tesis, şirketin Almanya dışındaki yüksek gerilimli ve büyük ölçekli alçak gerilim motorları alanında en kapsamlı Ar-Ge ve üretim üssü olma özelliğini taşıyor.

Dijital ve çevre dostu önceliklerle tasarlanan Tianjin fabrikası, geleneksel üretim modellerine kıyasla yüzde 20 daha verimli çalışıyor. Tam kapasiteye ulaştığında yıllık toplam 2.500 megavatlık motor üretimine ulaşması beklenen tesisin, 2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşması hedefleniyor.

Yeni tesis, Innomotics'in küresel kapasite ağının temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Innomotics Yüksek Gerilim Bölümü Başkanı Oliver Beck, Çin'in güçlü endüstriyel ekosistemi ve yerel tedarik zincirini temel avantajlar olarak nitelendirerek, "Çin sadece lider bir pazar değil, aynı zamanda ileri düzey Ar-Ge ve üretim için kritik bir merkez konumunda. Bu kombinasyon, küresel başarımız için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Küresel enerji dönüşümü ile düşük karbonlu kalkınma hamlelerinin endüstriyel yapıyı yeniden şekillendirmesiyle, verimli motorlara ve büyük sürücü sistemlerine yönelik talebin artması bekleniyor. Innomotics, Tianjin'in sunduğu çeşitli yerel uygulama senaryoları ile hızlı inovasyon ortamını, şirketin kesintisiz ürün geliştirmesindeki temel itici güçler olarak değerlendiriyor.

Innomotics Küresel Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Wünsche ise Tianjin tesisinin operasyonel hale gelmesiyle şirketin, yeşil kalkınma ve endüstriyel modernizasyon trendlerine yanıt vererek öncü avantajı yakalama konusunda güçlü bir konumda olduğunu kaydetti.

Merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde bulunan Innomotics, 49 ülke ve bölgedeki faaliyetleriyle motorlar ve büyük sürücü sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua