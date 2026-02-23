Haberler

Alman Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yaptırım paketi konusunda Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini ve Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceğini açıklayan Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin ele alınacağını ifade eden Wadephul, Ukrayna'ya sürdürülebilir desteğin verilmesi konusunda Almanya'nın tutumunun net olduğunu belirtti.

Wadephul, Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle 20. yaptırım paketi üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz ve günün sonunda başarılı olacağımızdan da eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Macaristan yetkililerinin yaptırım paketini reddedecekleri ve Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Wadephul, " Macaristan'ın tutumuna şaşırdım. Macar meslektaşımızla bu konuda görüşeceğiz. Macaristan özgürlük ve Avrupa'nın egemenliği için verdiği kendi mücadelesine ihanet ederse, bunun doğru olacağını düşünmüyorum." dedi.

Wadephul, Macaristan'ın tutumunu gözden geçirmesi için Budapeşte'de ve Brüksel'de argümanlar sunacaklarını kaydetti.

Ukrayna'nın sadece kendi özgürlüğünü ve egemenliğini değil, Avrupa'nın özgürlüğünü ve egemenliğini de savunduğunu yineleyen Wadephul, bu nedenle Ukrayna'nın savunucuları olmaya devam edeceklerini ve bunun sadece Ukrayna cephesinde veya Ukrayna şehirlerinde değil, Avrupa'nın her yerinde verilmesi gereken bir mücadele olduğunu herkese açık şekilde ifade edeceklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini bildirmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanması planlanan 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var