Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak faaliyetlerinin bölgede ve dünyada istikrarı güçlendirdiğini söyledi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mevcut zorlu jeopolitik durumda Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak faaliyetlerinin bölgede ve dünyada istikrarı daha da güçlendirdiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin Güvenlik Konseyi sekreterlerini kabul etti.

Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, TDT üyesi ülkelerin liderlerinin uluslararası alanda teşkilatın rolünü ve yerini güçlendirme konusunda ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.

TDT ülkelerinden uluslararası önem taşıyan enerji ve ulaşım yolları ile koridorların geçtiğini hatırlatan Aliyev, enerji güvenliği ve ulaşım bağlantılarının güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Aliyev, Azerbaycan'ın ikili gündeminin öncelikle Türk dünyası ülkelerine yöneldiğini belirterek daha önce dile getirdiği, "Türk dünyası bizim ailemizdir ve bizim başka ailemiz yoktur." ifadesini hatırlattı.

TDT'nin ortak etnik köklere sahip ülkeleri bir araya getirmesinin de önemli bir avantaj olduğunu belirten Aliyev, dünyada bu tür teşkilatların fazla olmadığını söyledi.

Aliyev, teşkilatın başarılı gelişimindeki diğer önemli unsurun ise üye ülkelerin topraklarında istikrar, barış ve güvenliğin hakim olması olduğunu ifade ederek, "Bugünün siyasi ve dış politika gerçekliklerinde bu, kalkınmanın önemli bir faktörüdür. Çünkü bilindiği üzere istikrar ve güvenlik olmadan hiçbir ülkenin kalkınması mümkün değildir." diye konuştu.

Siyasi ve ekonomik istikrarın bulunmadığı ülkelere yatırım, teknoloji ve inovasyonun gelmeyeceğini belirten Aliyev, bu durumun TDT ülkelerini bulundukları bölgelerdeki diğer ülkelerden ayıran önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Üye ülkelerin güvenli ekonomik büyüme gösterdiğini belirten Aliyev, TDT coğrafyasında sanayi üretimindeki artışın, ekonomik göstergelerin ve istikrarlı finans sistemlerinin olumlu bir dinamizme işaret ettiğini söyledi.

Aliyev, üye ülkelerin geniş coğrafyasında kamu düzeninin sağlandığını ve çeşitli terör tehditlerinin kontrol altında olduğunu belirterek, bunun rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Çevrede savaşların sürdüğünü ve bunların ne zaman sona ereceğinin bilinmediğini dile getiren Aliyev, "Savaşların coğrafyası genişliyor. Savaşan taraflar arasındaki karşılıklı düşmanlık açık bir nitelik kazanıyor. Bütün bunlar ülkelerimizin çevresindeki çatışmaların coğrafyasının genişlemesine yol açabilir ve esasen yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın kuzeyinde ve güneyinde savaşan ülkelerin bulunduğuna işaret eden Aliyev, bu bağlamda bölgesel güvenliğin önemli olduğunu söyledi.

Tehditlerin yalnızca fiziksel değil, ideolojik nitelik de taşıdığının altını çizen Aliyev, ülkelere ve halklara yönelik ideolojik provokasyonlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, bazı medya yapılarının ülkelerin sınırlarından uzakta bulunmasına rağmen belirli merkezlerden finanse edildiğini öne sürerek, bu yapıların devlet düzenlerinin zayıflatılması, toplumsal dayanışmanın bozulması ve yabancı anlatı ile değerlerin benimsetilmesine yönelik faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Azerbaycan'da bu tür girişimlere karşı aktif mücadele yürüttüklerini belirten Aliyev, "Biz TDT'yi ortak çabalarımızla önde gelen uluslararası teşkilatlardan biri haline getirmeliyiz." dedi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin özel bir yere ve role sahip olduğuna dikkati çeken Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin dünyada benzerinin bulunmadığını söyledi.

Aliyev, ilişkilerin tarih, kültür, siyasi çıkarlar, güvenlik, enerji, ulaşım ve halklar arasındaki bağlar dahil çok sayıda unsuru kapsadığını kaydederek "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün dünyada ve bölgemizde çok önemli faktördür. Ortak faaliyetlerimiz, özellikle mevcut zorlu jeopolitik durumda, bölgemizde ve dünyada istikrarı daha da güçlendiriyor." diye konuştu.

2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke ilişkilerinin zirvesi olduğunu vurgulayan Aliyev, iki ülkenin daha önce de müttefik olduğunu ancak beyannamenin bu ittifakı resmileştirdiğini dile getirdi.

Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçtiğini belirten Aliyev, "Her yıl, her ay birliğimiz daha da güçleniyor ve dünyada oynadığımız rol daha da pekişiyor. Bu, ilişkilerimizin gelişiminin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de yer aldı.

Kaynak: AA