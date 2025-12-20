Haberler

Alican Sınır Kapısı'nın teknik altyapısı incelendi

Alican Sınır Kapısı'nın teknik altyapısı incelendi
Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nda, altyapı ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla yapılan inceleme ve toplantılar kaydedildi. Iğdır Valisi ve diğer yetkililerin katıldığı inceleme, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları hedefliyor.

TÜRKİYE ile Ermenistan sınırında bulunan Alican Sınır Kapısı'nda altyapı ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesi konusunda inceleme yapıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Vekili Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç ve ilgili bakanlıkların yetkilileri Alican Sınır Kapısı'nı gezdi. Heyet, sınır bölgesindeki teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevcut standartların yükseltilmesine yönelik çalışmaları ele aldı. Ayrıca, sınır kapısında yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, altyapı ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Saha incelemelerinin ardından, değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, tespit edilen ihtiyaçlar ve planlanan çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Iğdır Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, sınır kapılarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Öte yenden, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Iğdır'daki geri gönderme merkezinde de incelemede bulundu.

