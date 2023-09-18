Alibaba Türkiye'de 2 milyar dolarlık yatırım planlıyor

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çinli e-ticaret şirketi Alibaba ve Türkiye'deki iştiraki Trendyol'un yöneticileri ile görüşmesinin ardından, Alibaba'nın Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı açıklandı.

Erdoğan, Cuma günü Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i İstanbul'da kabul etti.

Michael Evans Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'daki veri merkezi ile lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdikleri ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Trendyol aracılığı ile Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti. Evans görüşmede, Türkiye'nin dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Trendyol Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da sponsorları arasında bulunuyor.

Erdoğan'dan Musk'a Tesla fabrikası kurma çağrısı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevi'nde SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Türkiye'ye fabrika kurma çağrısı yaptı.

Görüşmede Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahseden Erdoğan, TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

DHA,Reuters / JD,ET

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