Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi

Eğitim-Bir-Sen 7'nci Olağan Genel Kurulu sona erdi. İki listeyle girilen seçimde mevcut Genel Başkan Ali Yalçın, yeniden seçilerek, "Sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, büyüyeceğiz ve çelikleşeceğiz" dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşma yaptı. Yalçın, deprem felaketinden etkilenen illere yönelik yeni planlamalarla çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Memur-Sen ailesi olarak, yarın ilk işimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmek, yaraları sarma konusunda yeni planlamalar yapmak, yeni adımlar atmak olacaktır. Yine en önemli işimiz, eğitim çalışanlarını bekleyen sorunlara ilişkin yeniden kolları sıvamak, sorun çözme ve kazanım üretme mücadelemizi sürdürmektir. Çünkü bizim varlık nedenimiz, üyelerimizin, eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarını iyileştirmek, özgürlük alanlarını genişletmektir. Esas kuruluş amacımız budur. Bununla birlikte, ülkemize hizmet etmeye, duyarlı davranmaya ve nerede mazlum, mağdur varsa elimizi uzatmaya, gözyaşını silmeye, haksızlıkların giderilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özümüzden kopmadan, ilkelerimizden ödün vermeden, kuruluş felsefemize sadık kalarak sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz; büyüyeceğiz ve çelikleşeceğiz. Yarına ilişkin çok daha güçlü bir teşkilatı birlikte oluşturacağız."