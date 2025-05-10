Ali Şehirlioğlu: 'Birlik ve Beraberliğimiz Kimse Tarafından Bozulamaz'

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışında; "Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur. İzmir neyse Hakkari de olur. Ziya Gökalp'in savunduğu gibi milletimizi ayakta tutan unsur öncelikle dil ve kültür birliğidir. Aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı hep birlikte dimdik durmalı, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. Zafer Partisi'nin Diyarbakır'da olmasının Türkiye'de birlik ve kardeşliğin en güzel örneğini oluşturacağını belirten Şehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuştur. Surlarıyla tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsüyle ve yiğit insanlarıyla Diyarbakır'ın gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Diyarbakır sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklere rağmen ne yazıktır ki yıllardır işsizlik, yoksulluk ve yatırım eksikliği gibi temel sorunlarla da mücadele etmektedir. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bu şehirde işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölgede istihdam yaratacak, yatırımların önünü açmak, özel sektörün bu bölgeye olan ilgisini arttırmak ve her şeyden önce gençlerimize iş imkanı sağlamak bizim birinci önceliğimizdir. Tarım ve hayvancılık Diyarbakır ekonomisinin temel taşlarından birisidir. Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık, su kaynaklarının yetersiz kullanımı ve girdi maliyetlerinin artması Diyarbakır'daki çiftçimizi de çok derinden etkilemektedir" diye konuştu.

'Her türlü ayrımcılığa, fitneye ve dış güçlerin oyunlarına karşı birlikte mücadele etmeliyiz'

Konuşmasında birlik ve beraberliği mesajı veren Şehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur. İzmir neyse Hakkari de olur. Ziya Gökalp'in savunduğu gibi milletimizi ayakta tutan unsur öncelikle dil ve kültür birliğidir. O yüzden aramıza nifak sokmak isteyenlere karşı hep birlikte dimdik durmalı, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Aziz Diyarbakırlılar, bugün burada sizlere sadece geçmişimizi hatırlatmak için değil aynı zamanda geleceğimizi birlikte inşa etmek için geldim. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki bu ülke doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle birdir, beraberdir ve kardeştir. Bayrağımız gökyüzünde nasıl tekse biz de bu bayrağın altında tek bir milletiz. Her türlü ayrımcılığa, fitneye ve dış güçlerin oyunlarına karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bugün dünyada yaşananlara baktığımızda güçlü olman yolunun birlikten ve beraberlikten geçtiğini sakın unutmayalım."

'Bizim birliğimizi kimse bozamayacak'

"Birlik ve kardeşliğimizi kaybedecek olursak geleceğimizi ve her şeyimizi de kaybetmiş oluruz" diyen Şehirlioğlu, "Diyarbakır'ın gençlerine bir borcumuz var. Diyarbakır'ın çocuklarını işsiz bırakmayacağız. Diyarbakırlı çiftçimize bir sözümüz var. Bu topraklarda çiftçimizi de yalnız bırakmayacağız. Elbette halkın ve hukukun üstünlüğü olduğu, insanın onurunun korunduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Büyük Atatürk'ün şu sözü Türk milletinin en kısa tarifi gibidir: Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonya hep bir ırkın evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim birliğimizi kimse bozamayacak, bizim bayrağımızı kimse indiremeyecek ve bu millet asla ve asla bölünmeyecektir. Zafer Partisi bu nedenle bilim, birlik ve barış demektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şehirlioğlu ve beraberindekiler Zafer Parti Diyarbakır İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.