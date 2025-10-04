Ali Gökhan Yücel, Öz Finans-İş Sendikası Ankara Bölge Başkanlığına Yeniden Seçildi

Öz Finans-İş Sendikası Ankara Bölge Başkanlığına Ali Gökhan Yücel yeniden seçildi.

Öz Finans-İş Sendikası Ankara Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleşti.

Genel kurulda tek listeyle girilen seçimde Yücel, yeniden Ankara Bölge Başkanı seçildi.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, genel kuruldaki konuşmasında, sendikacılığı yürekle, bilgiyle yaptıklarını belirterek, "Sendika demek çözüm demektir. Yılmayacağız, bitmeyeceğiz, tükenmeyeceğiz. Her durumda bir çözüm bulacağız." dedi.

Yücel ise "Sorumluluk alanımızdaki illerde Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankasında görev yapan 5 bin 732 üyemize hizmet etmeye, istek ve önerilerini ilgili mercilere iletmeye ve çözüm noktasında elimizi taşın altına koyarak sonuç almaya odaklandık." diye konuştu.

Genel kurula, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ile bankaların şube müdürleri ve üyeler katıldı.