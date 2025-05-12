'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Ali Babacan: Terör Unsurları Derhal Silah Bırakmalı

Ali Babacan: Terör Unsurları Derhal Silah Bırakmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını değerlendirerek, tüm terör unsurlarının derhal silah bırakmalarını talep etti. Babacan, bu kararın barış için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin olarak, "Örgütsel bağlılık fark etmeksizin, bütün terör unsurlarının fesih kararına uygun biçimde derhal ve herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silah bırakmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın örgütü feshetme kararı almasının, 1 Ekim 2024 tarihinde TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan sürecin çok önemli bir aşaması olduğunu belirtti.

Babacan, "40 yılı aşkın süredir binlerce canımızın kaybına sebep olan, ağır sosyal ve ekonomik maliyetlere yol açan terör ve şiddet sarmalının sona ermesi, sadece ülkemiz için değil, tüm Ortadoğu'da yeni bir barış ve huzur ikliminin vesilesi olabilir" dedi. Babacan, şunları kaydetti:

"Başta Suriye odaklı riskler olmak üzere, dikkatli olmak zorundayız."

"Örgütsel bağlılık fark etmeksizin, bütün terör unsurlarının fesih kararına uygun biçimde derhal ve herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silah bırakmalarını bekliyoruz. Bu topraklarda bin yıldır var olan ve daha binlerce yıl devam edecek birlikteliğimize fitne ve fesat karıştıracak tüm girişimlere karşı, başta Suriye odaklı riskler olmak üzere, çok dikkatli olmak zorundayız.

Şimdi Türkiye'nin önünde, tüm vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin ihya edilmesi için yeni bir fırsat penceresi açılmaktadır. DEVA Partisi olarak, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine ulaşılması konusunda kararlılığımız nettir."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.