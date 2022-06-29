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ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ALİ AĞAOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ağaoğlu Şirketler Grubu: Rutin kontroller için gittiği Ataşehir'de bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

- Ağaoğlu Şirketler Grubu : Rutin kontroller için gittiği Ataşehir'de bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir

Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/ İŞADAMI Ali Ağaoğlu, kalp krizi geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel hastanede tedavi altına alındı.

İşadamı Ali Ağaoğlu, saat 12.00 sıralarında rahatsızlık geçirdi. Ağaoğlu, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 68 yaşındaki Ağaoğlu'na anjiyo yapılarak stent takıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ağaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU'NDAN AÇIKLAMA

Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ali Ağaoğlu'na, rutin kontroller için gittiği Ataşehir'de bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır. Sn. Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." denildi.

Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Ağaoğlu'nun arşiv görüntüsü

-Ağaoğlu'nun aracından görüntü

-Genel ve detay


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ağaoğlu Şirketler Grubu Ali Ağaoğlu Kalp Krizi Ataşehir Güncel Haberler

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