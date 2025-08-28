Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Çekmeköy'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis çalışma başlattı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - ÇEKMEKÖY'de bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde başından vurularak ağır yaralandığı anlaşılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
