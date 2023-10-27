Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 Mürettebatları Arasındaki Devir Teslim Dört Gün İçinde Tamamlanacak

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 uzay aracında bulunan üç astronot, Perşembe günü ülkenin uzay istasyonuna girerek Shenzhou-16 misyonunun üç astronotuyla bir araya geldi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-17 uzay aracında bulunan üç astronot, Perşembe günü ülkenin uzay istasyonuna girerek Shenzhou-16 misyonunun üç astronotuyla bir araya geldi. Böylece yörüngede yeni bir mürettebat devir teslimi başlamış oldu.

Shenzhou-16 mürettebatı, Beijing saatiyle 19: 34'te uzay istasyonunun kapağını açtı. Uzay istasyonunun üç sakini, yeni gelenleri karşılayarak birlikte fotoğraf çekildi.

Shenzhou-17 görevinin komutanı Tang Hongbo, 2021'in Haziran ayında Shenzhou-12 göreviyle yörüngeye fırlatıldığında, Çin'in uzay istasyonuna giren ilk Çinli astronotlardan biri olarak bu tarihi anı yaşamıştı.

Tang'ın yeniden ziyaret ettiği uzay istasyonu, şu anda iki eklenti modülü ve daha gelişmiş deney tesisleriyle çok yönlü bir uzay laboratuvarına dönüştürülmüş durumda. Tang ayrıca, Çinli astronotlar tarafından iki uzay uçuşu misyonu arasında en kısa aralıklı uçuşu gerçekleştirerek yeni bir rekor kırmış oldu.

İki mürettebatın buluşmasıyla, Çin'in uzay istasyonundaki üçüncü yörünge içi mürettebat değişimi başladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre altı astronot, planlanmış görevleri ve devir teslim işlerini tamamlamak üzere yaklaşık dört gün boyunca birlikte yaşayacak ve çalışacak.